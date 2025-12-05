Иммунолог прокомментировал распространение «гонконгского гриппа» в России

Врач-иммунолог Владимир Болибок предупредил о вспышке «гонконгского гриппа» в России. По его словам, осенью традиционно увеличивается количество случаев ОРВИ и ОРЗ, что является обычным явлением для этого времени года.

«В нынешнем году грипп начался раньше, чем обычно. Обычно такие вспышки наблюдаются ближе к Новому году или сразу после него. Однако в этом году заболеваемость начала расти уже с конца ноября. Штамм H3N2, также известный как «гонконгский грипп», периодически возвращается в Россию с 1968 года. Тогда вирус вызвал глобальную пандемию, и с тех пор он периодически вызывает эпидемии», — отметил Болибок.

Специалист подчеркнул в беседе с Радио КП, что «гонконгский грипп» имеет свои уникальные симптомы.