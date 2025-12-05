Иммунолог прокомментировал распространение «гонконгского гриппа» в России

Иммунолог Болибок прокомментировал сообщения о распространении «гонконгского гриппа» в России
Врач-иммунолог Владимир Болибок предупредил о вспышке «гонконгского гриппа» в России. По его словам, осенью традиционно увеличивается количество случаев ОРВИ и ОРЗ, что является обычным явлением для этого времени года.
«В нынешнем году грипп начался раньше, чем обычно. Обычно такие вспышки наблюдаются ближе к Новому году или сразу после него. Однако в этом году заболеваемость начала расти уже с конца ноября. Штамм H3N2, также известный как «гонконгский грипп», периодически возвращается в Россию с 1968 года. Тогда вирус вызвал глобальную пандемию, и с тех пор он периодически вызывает эпидемии», — отметил Болибок.
Специалист подчеркнул в беседе с Радио КП, что «гонконгский грипп» имеет свои уникальные симптомы.
«При ОРВИ закладывает нос, появляются насморк и покашливание, может подняться температура. Болезнь обычно протекает мягко. Грипп развивается стремительно: короткий инкубационный период, внезапное появление высокой температуры, головной боли и ломоты, насморка нет. На следующие дни начинаются насморк и кашель. Грипп опасен осложнениями, особенно пневмонией, которая встречается у 10–20% заболевших», — заключил Болибок.