В России выросло количество определенных лекарств

С 2020 года в три раза выросло количество наименований лекарств, производимых в России. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на открытии конференции "Медицина и качество-2025".

© РИА Новости

«Если в 2020-2021 годах только каждый пятый препарат был отечественного производства, сейчас — более 60%», — сказал он.

Фисенко подчеркнул, что сегодня меняется палитра отечественного лекарственного рынка, растет число новых лекарств российского производства. Это не только дженерики, но и оригинальные препараты, обратил он внимание.

Многие из них, по его словам, поставляются в том числе за рубеж. Это подтверждает качество отечественной фармпродукции.