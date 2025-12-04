Можно ли заразиться туберкулезом через продукты

На мясокомбинате заподозрили вспышку туберкулеза. По словам сотрудников, проверку начали после того, как у одного работника обнаружили открытую форму инфекции. Могут ли покупатели и сотрудники магазинов, которые контактировали с этой продукцией, заразиться туберкулезом, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина.

По словам специалиста, если сотрудники мясокомбината являются носителями этого заболевания, то из-за контакта с продукцией люди в магазинах действительно могут заразиться.

«Палочка Коха, которая является возбудителем туберкулеза, может сохраняться на готовой продукции до нескольких месяцев. Она достаточно устойчивая к внешней среде и очень опасна. Важно понимать, что даже если мясные товары прошли термическую обработку, это не гарантирует безопасность. Например, зараженный человек мог ее упаковывать, загружать, перевозить. Зараженный туберкулезом контаминирует продукцию», — предупредил терапевт.

Поэтому людям с туберкулезом запрещено работать на пищевом производстве, подчеркнул Кондрахин:

«Это уголовно наказуемое дело. Такие вещи нельзя допускать. У зараженных сотрудников не должно быть контактов с готовой продукцией, им нельзя выходить на работу. У каждого работника должна быть санитарная книжка, которая подтверждает, что он здоров».

При этом вероятность заражения туберкулезом зависит от иммунитета человека, отметил специалист:

«Если человек контактировал с зараженным, то в течение месяца за ним должен наблюдать врач, ставить пробы Манту, делать флюорографию. Также проводят диаскинтест на туберкулез. Важно понимать, что до развернутой картины, которая указывает на туберкулез, проходит не меньше месяца. Но заражение могло произойти сразу после контакта с палочкой Коха на мясной продукции. У человека появляются признаки заражения, а не самой болезни».

Туберкулез может поражать не только легкие, но и другие органы. К первым признакам заражения относятся: повышение температуры тела в ночные часы до 37,1–37,3 в течение нескольких дней, резко появляются сильная ночная потливость, недомогание, сонливость. Эти признаки являются неспецифическими, добавил доктор.

