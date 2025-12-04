В Подмосковье впервые вылечили глаукому микроимпульсным лазером

В Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля поступили восьмилетняя девочка и шестилетний мальчик с врожденной глаукомой. По данным пресс-службы областного Минздрава, заболевание возникает на фоне неправильного развития дренажной системы глаза еще до или вскоре после рождения.

© Вести Подмосковья

Без операции врожденная глаукома может спровоцировать серьезные повреждения зрительного нерва, изменения структур и слепоту. Офтальмохирурги аккуратно воздействовали микроимпульсами лазера на проблемные зоны, что позволило снизить внутриглазное давление и сохранить детям зрение. В обоих случаях операции длились около двадцати минут и закончились успешно.

Дети быстро восстановились после лечения глаукомы и уже вернулись домой. В ведомстве подчеркнули, что такая операция была проведена в Подмосковье впервые.