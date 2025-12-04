Репродуктолог высказался о новых тенденциях рождаемости в РФ

На первом Сибирском форуме о репродуктивном здоровье и планировании беременности «Нас будет больше» врачи представили данные, свидетельствующие о сдвиге возраста материнства в России: всё больше женщин откладывают рождение детей на 30+, а в группе 45–49 лет фиксируется небольшой, но устойчивый рост рождаемости.

Юлия Маралова, врач-акушер-гинеколог, репродуктолог и заведующая отделением ВРТ Новосибирского центра репродуктивной медицины ГК «Мать и дитя» в рамках своего выступления представила статистику, отражающую изменения в репродуктивном поведении россиянок за последние 30 лет.

Согласно представленным данным, если в 1986 году пик рождаемости приходился на возрастные группы 20-24 года (коэффициент рождаемости – 161,8) и 25–29 лет (коэффициент рождаемости – 101,2), то к 2016 году ситуация изменилась. В группе 20-24 года показатель значительно снизился (до 62,5), и в группе 25-29 снизился до 98,0.

При этом резко выросла рождаемость среди женщин старше 30 лет: в группе 30–34 года — с 54,6 до 96,4; в группе 35–39 лет — с 22,2 до 52,7; в группе 40–44 года — с 5,4 до 14,6.

Особого внимания заслуживает рост рождаемости в возрастной категории 45–49 лет: если в 1986 году коэффициент составлял всего 0,2, то к 2016 году он вырос до 1,1.

«Раньше в этом возрасте женщины, как правило, уже предпочитали нянчить внуков, – отметила Маралова. – Теперь эти женщины готовы к повторным, либо даже к первым беременностям».

При этом врач напомнила, что, согласно классификации ВОЗ, репродуктивный возраст определяется как период от 15 до 49 лет, однако с биологической точки зрения верхняя граница фертильности значительно ниже.

«Реально верхняя граница репродуктивного возраста – 40–42 года. После 30 лет вероятность рождения здорового ребёнка снижается на 3,5% ежегодно», – прозвучали данные.

По статистике, вероятность зачатия у женщины в возрасте 22–24 лет в каждом цикле составляет около 25%, к 36 годам – снижается до 15%, к 42 годам – составляет около 5%, а в возрасте 45–48 лет – уже не превышает 1–2%.