Иммунолог предрек «ущерб для общества» из-за предложения Минздрава

Ежегодно ротавирусная и менингококковая инфекции, ветряная оспа и ВПЧ становятся причиной смертей и инвалидизации большого числа людей.

© РИА Новости

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«То, что ввод обязательных прививок от четырёх болезней переносится, — это очень плохо, потому что каждый год и умирают, и получают тяжёлые инвалидизирующие состояния, госпитализируются, в целом отвлекаются от своей обычной жизни очень много людей. Поэтому, конечно, это плохо. Это лишний ущерб для общества будет. Я был сторонником, чтобы в 2021–2023 годах эти прививки всё-таки были внедрены. Они физически уже есть. По двум заболеваниям они производятся в России по полному циклу, а по двум инфекциям можно использовать зарубежные, никто из зарубежных производителей не против этого. Поэтому вопрос только за финансированием и за организацией».

Ранее Минздрав предложил отсрочить ввод обязательных прививок от четырёх болезней. Изменения касаются плана реализации стратегии развития иммунопрофилактики до 2035 года, пишет РБК. Согласно распоряжению, разработанному ведомством, власти могут перенести сроки включения в Национальный календарь профилактических прививок вакцин против ротавирусной инфекции, ветряной оспы, вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции.