Гонконгский грипп: что это такое и кто в группе риска

Роспотребнадзор предупреждает: в Москве распространяется гонконгский грипп. Специалисты фиксируют устойчивый рост заболеваемости за последнюю неделю. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ильи Артамонова, насколько опасно это заболевание.

По его словам, гонконгский грипп был причиной пандемии в середине ХХ века. Первое заражение зафиксировали в Гонконге, а всего за несколько недель болезнь распространилась в другие страны.

«Гонконгский грипп является очень заразным заболеванием. Однако у многих уже есть устойчивый иммунитет к этому заболеванию, потому что данный вариант гриппа периодически мутирует и возвращается к нам», — рассказал доктор.

Терапевт предупредил, что особую опасность гонконгский грипп представляет для людей пожилого возраста и детей, у которых еще нет иммунитета от гриппа.

Специалист подчеркнул, что признаки заражения могут резко проявиться уже на следующие сутки. К ним относятся:

высокая температура тела;

озноб и недомогание;

боль в мышцах;

насморк;

першение в горле и кашель.

«У некоторых пациентов могут быть рвота или понос. Самые острые симптомы наблюдаются в первые несколько дней, а потом они постепенно начинают стихать», — уточнил врач.

Терапевт заверил, что лучшая защита от гонконгского гриппа — это вакцинация.

«Важно уже сейчас записаться на прививку, а не откладывать ее на потом. Вакцинация значительно снижает вероятность заражения, а также облегчает течение болезни и развитие тяжелых осложнений», — заключил специалист.

