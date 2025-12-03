Россиян предупредили о возможном возвращении масочного режима

Введение масочного режима и других ограничительных мер на федеральном уровне в России возможно в случае значительного увеличения числа зараженных вирусными болезнями во всех областях или обнаружения нового, представляющего серьезную угрозу, вируса. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по охране здоровья, Алексей Куринный.

Вместе с тем, парламентарий отметил, что на данный момент нет оснований для таких мер. Распространение гриппа, ОРВИ и COVID-19 пока не достигло критических уровней.

Куринный объяснил, что в случае существенного скачка заболеваемости вирусными инфекциями, при выполнении определённых нормативных требований, в отдельных регионах могут быть введены соответствующие ограничительные меры. По его мнению, одновременный резкий рост заболеваемости по всей стране маловероятен в текущей эпидемиологической ситуации.

Однако, появление и распространение нового, особенно опасного штамма вируса, может привести к повторению сценария, наблюдавшегося во время пандемии COVID-19. Куринный подчеркнул в интервью изданию "Абзац", что каждый регион самостоятельно анализирует эпидемиологическую обстановку и принимает решения.

По словам Куринного, решения о введении ограничений принимаются на основе данных, предоставляемых Роспотребнадзором, который ежедневно отслеживает ситуацию.

