В Европе выросла заболеваемость гепатитом А в десятки раз

В Чехии продолжается распространение гепатита А. В 2025 году зафиксировано уже 2880 случаев заболевания, в 20 раз больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

© РИА Новости

Что нужно знать об этой инфекции, чтобы обезопасить себя? Чехия относится к числу стран, которые ограничивают въезд россиян, но если у туриста есть шенгенская виза, он может попасть в предрождественскую Прагу внутренним рейсом из другой страны ЕС. Поэтому россияне по-прежнему приезжают в Чехию.

Как происходит заражение гепатитом А

Гепатит А — это инфекционное вирусное заболевание, которое поражает печень и проявляется симптомами интоксикации (слабость, тошнота) и желтушностью склер глаз и кожи. После перенесенного заболевания формируется стойкий пожизненный иммунитет.

Инкубационный период колеблется от 7 до 50 дней, чаще составляет около 30 дней. Но человек становится заразным еще до появления симптомов. Поэтому, например, неразумно пробовать пиво из одного бокала с другим человеком.

Что делать, чтобы не заразиться

Гепатит А распространяется всеми путями, характерными для кишечной инфекции: водным, пищевым, контактно-бытовым; массовые вспышки реализуются преимущественно через воду. Поэтому в неблагоприятных местах нужно проявлять осторожность: пить только бутилированную или кипяченую воду, есть обработанную горячую еду, а салаты, приготовленные вручную, лучше оставить на потом или приготовить самим.

И конечно, важное правило — мыть руки, вернувшись из общественных мест, после туалета и перед едой.

Кстати, от гепатита А можно привиться. Обычно туристы так и делают, готовясь путешествовать по небезопасным местам.

Какова ситуация в России

Многолетняя динамика заболеваемости гепатитом А в России характеризуется тенденцией к снижению. С 2012 года заболеваемость снизилась в 1,73 раза, сообщили в Роспотребнадзоре.