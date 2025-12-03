Хирурги спасли загарпунившего себя рыбака

В Волгоградскую городскую клиническую больницу № 1 был доставлен 52-летний пациент с ранением, полученным во время подводной охоты, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Мужчина случайно выстрелил из ружья, и трезубый гарпун вошел ему в лицо. Острие остановилось в миллиметре от сонной артерии. Любое смещение могло привести к гибели пациента.

Была сформирована объединенная бригада медиков. Операцию выполнили врач челюстно-лицевого отделения больницы № 1 Роман Стасюк и сосудистый хирург больницы № 25 Олег Виноградов. К слову, Стасюка в 2025 году признали лучшим хирургом региона.

Гарпун извлекли, медикам удалось сохранить сосуды и нервы.

Жизнь пациента вне опасности, ему предстоит пройти курс реабилитации.