Специалисты объяснили, из-за чего снизится продолжительность жизни россиян

Политика России в сфере вакцинопрофилактики оценивается экспертами как недостаточно эффективная. Таков основной вывод исследования, представленного компанией "Право на здоровье". Опрос проводился среди профессионалов: организаторов здравоохранения, медиков, представителей пациентских сообществ, и был приурочен к шестилетию с начала пандемии COVID-19. Главный результат: большинство понимают риски с возможным распространением инфекций, более 70% участников опроса считают принимаемые меры недостаточными. Главная угроза — снижение продолжительности жизни из-за управляемых инфекций. Если это произойдет, может быть не выполнена национальная цель по увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.

Исследование, проведенное с сентября по ноябрь 2025 года, выявило парадокс. С одной стороны, эксперты высоко оценили антикризисные меры периода пандемии: разработку маршрутизации пациентов, быструю разработку вакцин и массовую вакцинацию, как и масштабные информационные кампании. С другой — большинство специалистов считают, что, несмотря на полученный опыт, борьба с инфекциями так и не стала приоритетом государственной политики в сфере здравоохранения.

В стране принята Стратегия развития иммунопрофилактики до 2035 года и закон "Об иммунопрофилактике" — базовые документы для развития грамотной и оптимальной по объемам вакцинопрофилактики. Участники исследования считают эти документы очень важными, однако отмечают, что на практике выполнение заложенных в Стратегию планов буксует.

«Постоянные переносы сроков реализации Стратегии приводят к тому, что вакцинация от ряда инфекций доступна только в нескольких регионах. Это не только не обеспечивает доступности, но и снижает приверженность вакцинации», — отметил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

По плану, вакцины против менингококковой инфекции и ротавируса должны быть включены в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП) до конца 2025 года, а против вируса папилломы человека (ВПЧ) — с 2026 года. Однако эти сроки откладывались уже несколько раз, и есть риск новых переносов. Каждая отсрочка ведет к углублению регионального неравенства, где доступ к защите зависит от возможностей местного бюджета.

Две жизненно важные вакцины: почему именно менингококк и ВПЧ

Эксперты настаивают, что расширение календаря должно начаться именно с этих прививок.

Вакцинация против ВПЧ — вопрос не только онкопрофилактики, но и демографии, так как, защищая девушек от рака шейки матки, прививка работает на будущее — сохраняет им способность иметь детей.

«Вакцина от ВПЧ защищает не только от онкологических факторов, но и от многих других негативных проявлений, которые могут привести к нарушению фертильности. В странах, где вакцинация начала проводиться более десяти лет назад, уже получена убедительная статистика: заболеваемость РШМ и некоторыми другими видами рака снизилась в разы», — говорит президент Ассоциации "Здравствуй!" Ирина Боровова.

Вакцинация против менингококковой инфекции не менее важна, она также имеет колоссальную социальную значимость, защищая маленьких детей и подростков от смертельно опасной, инвалидизирующей инфекции.

«Для включения этих инфекций в НКПП есть существенные основания — заболеваемость растет», — подчеркивает Ирина Фельдблюм, заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ им. Вагнера.

При этом обнадеживающим фактором эксперты называют появление отечественных вакцин: российская вакцина от ВПЧ уже зарегистрирована, а препараты от менингококка находятся на финальной стадии испытаний. Это, говорят респонденты, снимает ключевые барьеры для включения прививок в календарь.

Что еще мешает

Проблемы не ограничиваются сроками. 60% опрошенных экспертов оценили финансирование вакцинопрофилактики как неудовлетворительное, и ни один респондент не дал высокой оценки.

Не менее острой остается проблема недоверия к вакцинации среди людей и даже среди некоторых представителей медицинского сообщества. Антипрививочное движение во время пандемии даже расширилось, так как в дискуссии о безопасности и эффективности противоковидных вакцин были включены буквально все. Рост недоверия к прививкам — это проблема не только России, но и многих других стран. Глобальные исследования показывают, что, хотя большинство людей признают необходимость вакцинации, скептицизм в отношении науки и фармацевтических компаний (сомнения в высокой эффективности прививок, безопасности разработанных препаратов, отсутствии отдаленных последствий) вырос, особенно в высокоразвитых странах. Например, в США с подачи высокопоставленных чиновников вновь активно обсуждают якобы существующую связь прививок с расстройствами аутистического спектра.

В России ситуация осложняется тем, что, как отмечает главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус, источником антипрививочных настроений зачастую становятся сами медицинские работники. Обычно это немолодые врачи, которые ориентируются на старые представления о составе вакцин, возможных рисках и правилах безопасности. современной корректной информацией о нынешнем уровне развития вакцинопрофилактики они просто не обладают.

Это, кстати, перекликается с глобальными данными: в России, по сравнению с другими странами, доверие к врачам и медсестрам как к источнику информации о вакцинах находится на относительно низком уровне.

Пути решения

В качестве решения эксперты предлагают...

Выполнить наконец принятые стратегические документы и включить прививки от менингококка и ВПЧ в Национальный календарь, что обеспечит равную доступность вакцинации по всей стране. Продолжать системную просветительскую работу, направленную в первую очередь на медицинское сообщество, чтобы врачи стали убежденными сторонниками вакцинации и с позиций доказательной медицины убеждали пациентов в правильном подходе к вакцинопрофилактике. Вести честный диалог с населением, бороться с дезинформацией.

Вывод исследования однозначен: постоянные отсрочки в расширении календаря прививок — это не просто бюрократические проволочки. Это прямая угроза здоровью нации, которая может обернуться тысячами предотвратимых смертей и сорвать достижение общенациональных целей по увеличению продолжительности жизни.