В Подмосковье рассказали о школах сахарного диабета

В подмосковных поликлиниках работают специальные школы для пациентов с сахарным диабетом, в которых проводятся бесплатные занятия для взрослых и детей.

© Вести Подмосковья

Как отметил министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, сахарный диабет требует постоянного контроля за состоянием и соблюдения диеты. Чтобы пациенты с поставленным диагнозом быстрее адаптировались к новым реалиям, для них подготовлены занятия в школах сахарного диабета. В этом году такое обучение прошли почти 45 тысяч человек.

Во время занятий врачи рассказывают о контроле уровня глюкозы в крови и о подсчете углеводов, учат принципам правильного питания и отвечают на возникающие вопросы. Всего в Подмосковье работают 123 амбулаторных и 15 стационарных школ сахарного диабета для взрослых, а также 38 школ для юных пациентов.