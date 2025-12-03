Что такое газовая гангрена и чем она опасна

Газовая гангрена развивается через несколько часов после получения травмы. Она тяжело поддается лечению, поскольку бактерии, вызывающие болезнь, устойчивы к антибиотикам.

Вызывают состояние бактерии типа клостридий. Они попадают в рану и начинают размножаться, что приводит к накоплению в тканях газа, что мешает процессу заживления, рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

В разговоре с «Лентой.ру» специалист рассказал, что газовая гангрена развивается через несколько часов с момента получения травмы. Течение болезни усугубляется тем, что бактерия устойчива к антибиотикам.

