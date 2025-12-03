17-летнему курильщику удалили легкое и вручили его в пакете

17-летнему Лирею Кингу из Новой Зеландии после операции отдали его почерневшее из-за курения легкое в пакете. Историю юноши опубликовало издание Metro.

Подросток утверждает, что начал курить вейпы в 14 лет и к 16 годам выкуривал по четыре одноразовых устройства в неделю. По его словам, в августе 2024 года ему впервые стало плохо: он проснулся среди ночи от невыносимой боли и невозможности вздохнуть. В больнице врачи обнаружили у него обширный пневмоторакс, откачали жидкость и отправили домой.

Однако вскоре юный курильщик вновь попал в больницу с коллапсом легкого, и в течение следующих месяцев это повторилось еще три раза. Каждый раз врачам приходилось проводить все более серьезные процедуры для восстановления дыхания. Сначала они создали перегородку между легким и грудной стенкой, затем удалили слизистую оболочку грудной стенки и, наконец, полностью иссекли поврежденную часть легкого. Подросток утверждает, что после операции хирурги вручили ему почерневший орган в пакете.

Кинг заявил, что с тех пор является противником курения и даже ходил в местную школу, чтобы на своем примере показать детям, к чему может привести вредная привычка. Кроме того, он добавил, что свое легкое похоронил во дворе, чтобы навсегда оставить позади курение вейпов и эту историю.