В Бурятии спасли женщину, проглотившую столовую ложку

В Бурятии врачи спасли женщину, которая проглотила столовый прибор. Об этом сообщает пресс-служба РК БСМП им.В.В. Ангапова.

Женщина поступила в больницу с инородным телом внутри. Врачи извлекли из ее желудка столовую ложку с помощью эндоскопа и специальных инструментов. Это позволило избежать проведения сложной хирургической операции. Отмечается, что подобные крупные предметы могут вызывать перфорацию желудка или кишечную непроходимость.

После успешно проведенной процедуры пациентку отпустили домой. Женщина так и не пояснила, при каких обстоятельствах проглотила столовую ложку.

До этого подмосковные врачи достали из школьницы скобку для зубов. Так как инородный предмет был острый, то это создавало высокие риски травмировать слизистую.