Врачи советуют не полагаться на нейросети в вопросах здоровья

Каждый третий пациент в возрасте до 45 лет приходит на прием к врачу с готовым диагнозом, который может оказаться сомнительным. Каждый пятый к моменту визита уже начал лечение, но оно почему-то не всегда помогает. А благодарить за это нужно искусственный интеллект, за помощью к которому граждане начали обращаться вместо того, чтобы сразу идти в поликлинику.

© Российская Газета

И врачей эта тенденция не радует. Не так давно на прием в Московский лечебный центр пришла пациентка с категорическим заявлением: ей нужна операция. От любого консервативного лечения женщина отказывалась, мотивируя тем, что оно не помогает. У нее оказалось заболевание позвоночника, которое неплохо поддается корректировке регулярной лечебной физкультурой. Но дама настолько накрутила себя более серьезным диагнозом, что ей действительно ничего не помогало, пока к профильному лечению не подключили психотерапевта.

"Неверно поставленный по интернету диагноз наложился на повышенную тревожность пациентки, и в результате лечение, которое можно было бы завершить за месяц, растянулось на полгода", - рассказывает врач-травматолог ЛЦ Денис Акмалов.

А это дополнительное время, нервы и, давайте уж скажем прямо, деньги.

Нейросети действительно обладают широким спектром возможностей, но только не в случаях, когда речь идет о здоровье. Врачи Лечебного центра приводят еще один пример из своей практики: человек вдруг стал чувствовать себя как будто без сил, особенно к концу дня. Апатия, бессонница. Спросил у ИИ, получил ответ - у вас с высокой долей вероятности наблюдается профессиональное выгорание и высок уровень развития депрессии. Человек пошел в аптеку и купил себе успокоительных. Начал принимать, симптомы вроде бы отступили. А потом попал в больницу с тяжелой формой гипотериоза.

"Потому что апатия и отсутствие сил - один из признаков некорректной работы щитовидной железы. И живой врач непременно бы назначил анализы, подтверждающие или снимающие эти подозрения", - утверждает терапевт Александр Акимов.

Нейросеть в такие мелочи вникать не умеет, она не обладает клиническим мышлением и не способна доказательным методом отметать неверные предположения. Искусственный интеллект по обозначенным жалобам подбирает наиболее вероятную причину их возникновения. И хорошо, если после такой самодиагностики человек все-таки обращается к врачу.

"А то ведь многие переходят сразу к самолечению, с помощью того же ИИ назначают себе препараты, которые могут навредить, ухудшить состояние и затруднить постановку верного диагноза", - объясняет Акимов.

Тем не менее совсем отрицать участие нейросети в вопросах, касающихся здоровья, не нужно.

"Искусственный интеллект незаменим, например, в составлении меню при соблюдении диеты, которую назначил врач. Причем нейросеть в состоянии не только предложить разнообразное меню, скажем, на неделю, но и подробно рассказать, как готовится то или иное блюдо", - отмечает эксперт по цифровой трансформации Евгений Чупрылин.

Может ИИ также контролировать исполнение врачебных рекомендаций, напоминая, что пора принять лекарство, сделать зарядку или выйти на прогулку. А еще нейросети отлично справляются с задачами просвещения - подробно расскажут о диагнозе, поставленном врачом, помогут подготовить вопросы перед визитом в поликлинику, выдадут четкую картину жалоб без всяких "ой, у меня еще что-то где-то покалывает...".

"Главное - использовать качественные нейросети, которые цитируют только проверенные источники и используют дисклеймеры - сообщения об ограничениях в использовании информации", - объяснил Чупрылин "РГ".

Кстати, качественный ИИ сегодня может даже рекомендовать конкретного узкого специалиста, к которому пациент может обратиться. Правда, для этого нужно загрузить в сеть результаты анализов, например, общего анализа крови.

По мнению эксперта, качественную нейросеть от некачественной можно отличить по нескольким признакам. Первая обязательно напомнит - и не один раз - о том, что для постановки точного диагноза или назначения лечения следует обратиться к живому врачу. И у нее нет категоричных инструкций вроде "примите такую-то таблетку" или "вам требуется такая-то процедура".

"И еще: если после общения с ИИ у вас возникает резкое чувство тревоги или страха, скорее всего, эта сеть не очень высокого качества. В алгоритмах качественного ИИ негативных эмоций, которые могут появиться у пользователей после общения с ними, нет", - утверждает Чупрылин.

Кстати

По данным опроса, проведенного страховой компанией "Росгосстрах", регулярно наблюдаются у докторов только 11% россиян. 20% посещают медучреждения только при сильной боли. 17% идут к врачу, если "само не проходит" в течение месяца, а еще 10% - когда им не помогают советы, в том числе взятые из интернета. Стремление обращаться к нейросети большинство опрошенных объяснили нехваткой времени на поход в поликлинику при доступности интернета.