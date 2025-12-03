Женщина с раком четвертой стадии назвала первый симптом недуга

У сотрудницы супермаркета диагностировали плоскоклеточный рак мочевого пузыря - редкую, но агрессивную форму онкологии. Развитие недуга в том числе связано с хроническими инфекциями, передает Daily Mail со ссылкой на врачей.

О болезни Лорен Кэри из Великобритании узнала три года назад. Она прошла лечение, чувствовала себя неплохо, но в этом году недуг вернулся, судя по всему, в еще более агрессивной форме. Прогноз врачей неутешительный: болезнь неизлечима.

Сообщается, что заболевание британки долгое время не могли выявить, предполагая, что у нее непереносимость молочных продуктов. Например, завтрак со стаканом молока или обычным йогуртом превратился в испытание.

"Каждый раз, когда она ела такую пищу, ей становилось плохо. Некоторые медики связывали это с синдромом разраженного кишечника, никто не думал о раке, кроме самой пациентки", - передает издание.

В результате каждое обращение Кэри к врачам заканчивалось тем, что ей назначали "очередные антибиотики".

На повторном медицинском обследовании настояла сама 30-летняя женщина, когда у нее начались "проблемы с желудком, включая боли в животе, тошноту, вздутие, проявилась сильная усталость". Кроме того, в районе живота начало расти уплотнение. В результате был выявлен рак четвертой стадии.

Сейчас женщина готовится к лечению с использованием комбинированных препаратов, которые британские врачи преподносят как "инновационный подход".