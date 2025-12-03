Эксперт ответил, когда ожидается пик заболеваемости гриппом в РФ

Некоторые регионы России переступят порог заболеваемости гриппом уже в последнюю десятидневку декабря, период наибольшего подъема придется на середину января.

"Обстановка по гриппу в России находится в пределах среднемноголетних параметров, но идет в рост", - сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, в ближайшее время ситуация с заболеваемостью гриппом "не раскрутится", потому что для цепной реакции нужно время.

"Это будет в третьей декаде декабря - некоторые регионы переступят порог (заболеваемости гриппом - ред.). Уже были попытки в Якутии, были попытки в Бурятии, но все начнется, самый основной подъем начнется после школьных зимних каникул, потому что школьники разъедутся", - добавил Онищенко.

