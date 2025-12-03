Ухудшение зрения: главные причины и первые признаки

Ухудшение​‍​‌‍​‍‌ зрения может возникать как внезапно, так и нарастать постепенно. Причина подобных изменений в здоровье глаз бывает не всегда очевидна: это могут быть и возрастные изменения, и серьезные заболевания. Авторы канала «О здоровье: с медицинского на русский» рассказывают, какие симптомы должны насторожить в первую очередь и к чему может привести откладывание визита к офтальмологу.

© Freepik

Ухудшение зрения к вечеру, появление черного пятна в центре поля зрения, частые «потери» бокового зрения, покраснение и слезливость глаз, ощущение затуманенности или изменения цвета — всего этого достаточно, чтобы как можно скорее обратиться к врачу. Также тревожными признаками являются мелькание «мушек» или вспышек перед глазами, асимметрия век и общая нечёткость изображения как вдали, так и вблизи.

Причины могут быть разными: от возрастных изменений (пресбиопия, катаракта) и наследственности (глаукома, миопия) до системных заболеваний — сахарного диабета, гипертонии, атеросклероза. Также на зрение негативно влияют стресс, неправильное питание, курение и чрезмерное воздействие ультрафиолета без защиты.

Обследование у врача-офтальмолога рекомендуется проходить каждые 1–3 года для профилактики, а при высоких зрительных нагрузках или наличии факторов риска — не реже 1 раза в 6–12 месяцев. Только врач-офтальмолог может установить истинную причину ваших проблем и назначить соответствующую коррекцию или лечение.

Очки или контактные линзы, если они подобраны правильно, не ухудшают зрение, наоборот, они снижают нагрузку и замедляют развитие некоторых нарушений. Ношение очков с неправильным или устаревшим рецептом также не приводит к ухудшению зрения, однако создает дополнительную усталость глаз и ​‍​‌‍​‍‌дискомфорт.

