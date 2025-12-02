Ученые предупредили о росте вспышек кори

Между 2000 и 2024 годами глобальная смертность от кори упала на 88% — благодаря прививкам удалось спасти около 58 млн жизней. Однако вирус снова стремительно распространяется в странах, которые уже считались близкими к его полному искоренению, предупредили ученые в новом отчете Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщает портал HealthDay.

В прошлом году крупные или нарушающие работу систем здравоохранения вспышки кори зафиксировали в 59 странах — почти втрое больше, чем в 2021-м. Вирус вернулся даже туда, где считался побежденным, включая Канаду и США.

«Корь остается самым заразным вирусом в мире», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Несмотря на эффективную и недорогую вакцину, он подчеркнул, что вирус «использует любые пробелы в иммунной защите».

По оценкам организации, в 2024 году более 30 млн детей по всему миру оказались недостаточно защищены от кори. Лишь 84% получили первую дозу вакцины, а вторую — критически важную для формирования иммунитета на уровне около 95% — только 76%.

Тем не менее, некоторые регионы добились впечатляющих успехов. В этом году Кабо-Верде, Сейшельские Острова и Маврикий стали первыми африканскими странами, ликвидировавшими корь.

ВОЗ выделяет несколько причин падения охвата прививками: сбой в программах иммунизации из-за пандемии, распространение дезинформации и сокращение финансирования. Организация предупреждает: недавние сокращения международных программ здравоохранения, включая сеть лабораторий по кори и краснухе, могут привести к еще большим вспышкам в ближайшие годы.

Ранее ученые предупредили о смертельной опасности проблем с питанием.