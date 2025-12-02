Сколько людей не получает бесплатные лекарства от ВИЧ

Ежегодное обследование на вирус иммунодефицита человека затрагивает около 50 млн россиян, при этом живут с ВИЧ в России сегодня 1,25 млн человек, сказал НСН Вадим Покровский.

Лишь около 900 тысяч человек из 1,25 млн больных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) зарегистрированы в Центрах СПИД и получают все необходимое лечение, оставшиеся 350 тысяч обращаются за помощью слишком поздно, когда ВИЧ-инфекция уже проявила себя. Об этом НСН заявил эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.

Ранее Покровский заявил на пресс-конференции, что в России с ВИЧ живут 1,25 млн человек, сообщило издание РБК. Покровский уточнил НСН, что 1,25 млн заболевших — это статистика Роспотребнадзора, фактически получают лечение в Центрах СПИД около 900 тысяч человек.

«Диагностика ВИЧ-инфекции поставлена таким образом, что обследуется очень большое количество россиян. Это делается для того, чтобы быстрее поставить диагноз и начать лечение. Ежегодно обследуется до 50 млн человек и даже больше. В 2025 году выявлено на 11% меньше новых случаев, чем в 2024 году, но это несущественное снижение. Роспотребнадзор регистрирует всех, у кого выявлены антитела, а также это подтверждено специальной реакцией иммунного блоттинга. Сегодня, по данным Роспотребнадзора, в России 1,25 млн россиян живут с ВИЧ, но не факт, что все, у кого выявили антитела, доходят до Центров СПИД, встают на учет, предъявляют российский паспорт, имеют прописку в этом регионе для получения бесплатного лечения. До центров доходят порядка 900 тысяч человек, этих людей учитывает Минздрав. Отсюда такое расхождение в цифрах», — сказал Покровский.

Собеседник НСН также пояснил, почему самыми уязвимыми считаются мужчины в возрасте 40-45 лет?

«Это связано с тем, что мужчина, начинающий жить половой жизнью в 20 лет, часто женится несколько раз. Между женитьбами он еще будет подбирать себе жену. С каждым годом риск заразиться ВИЧ-инфекцией вырастает и к возрасту 40-45 лет становится максимальным. То же самое касается и женщин — к 40 годам наибольший процент инфицированных», — добавил эпидемиолог.

Кроме того, врач посетовал на недостаток информации о ВИЧ в России.

«У нас каких только мифов нет. Меня, например, поражает, что некоторые россияне верят в то, что ВИЧ передается через укусы комаров или клопов, хотя мы 40 лет доказываем обратное. Это связано с тем, что количество доступной информации о ВИЧ-инфекции уменьшается, снижается и объем знаний населения. СМИ в основном сообщают о том, сколько инфицированных, а о том, какими путями передается ВИЧ и как избежать заражения, пишут очень мало. В интернете есть сайты, которые об этом рассказывают, но они малопосещаемые. Отмечу, что одновременно со снижением знаний людей повышаются риски заражения ВИЧ», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение Покровский заверил, что в России достаточно лекарств для людей с ВИЧ.