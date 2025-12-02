Сколько людей не получает бесплатные лекарства от ВИЧ

Каждый четвертый больной не получает бесплатные лекарства от ВИЧ
Ежегодное обследование на вирус иммунодефицита человека затрагивает около 50 млн россиян, при этом живут с ВИЧ в России сегодня 1,25 млн человек, сказал НСН Вадим Покровский.
Лишь около 900 тысяч человек из 1,25 млн больных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) зарегистрированы в Центрах СПИД и получают все необходимое лечение, оставшиеся 350 тысяч обращаются за помощью слишком поздно, когда ВИЧ-инфекция уже проявила себя. Об этом НСН заявил эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский.
Ранее Покровский заявил на пресс-конференции, что в России с ВИЧ живут 1,25 млн человек, сообщило издание РБК. Покровский уточнил НСН, что 1,25 млн заболевших — это статистика Роспотребнадзора, фактически получают лечение в Центрах СПИД около 900 тысяч человек.
«Диагностика ВИЧ-инфекции поставлена таким образом, что обследуется очень большое количество россиян. Это делается для того, чтобы быстрее поставить диагноз и начать лечение. Ежегодно обследуется до 50 млн человек и даже больше. В 2025 году выявлено на 11% меньше новых случаев, чем в 2024 году, но это несущественное снижение. Роспотребнадзор регистрирует всех, у кого выявлены антитела, а также это подтверждено специальной реакцией иммунного блоттинга. Сегодня, по данным Роспотребнадзора, в России 1,25 млн россиян живут с ВИЧ, но не факт, что все, у кого выявили антитела, доходят до Центров СПИД, встают на учет, предъявляют российский паспорт, имеют прописку в этом регионе для получения бесплатного лечения. До центров доходят порядка 900 тысяч человек, этих людей учитывает Минздрав. Отсюда такое расхождение в цифрах», — сказал Покровский.
Собеседник НСН также пояснил, почему самыми уязвимыми считаются мужчины в возрасте 40-45 лет?
«Это связано с тем, что мужчина, начинающий жить половой жизнью в 20 лет, часто женится несколько раз. Между женитьбами он еще будет подбирать себе жену. С каждым годом риск заразиться ВИЧ-инфекцией вырастает и к возрасту 40-45 лет становится максимальным. То же самое касается и женщин — к 40 годам наибольший процент инфицированных», — добавил эпидемиолог.
Кроме того, врач посетовал на недостаток информации о ВИЧ в России.
«У нас каких только мифов нет. Меня, например, поражает, что некоторые россияне верят в то, что ВИЧ передается через укусы комаров или клопов, хотя мы 40 лет доказываем обратное. Это связано с тем, что количество доступной информации о ВИЧ-инфекции уменьшается, снижается и объем знаний населения. СМИ в основном сообщают о том, сколько инфицированных, а о том, какими путями передается ВИЧ и как избежать заражения, пишут очень мало. В интернете есть сайты, которые об этом рассказывают, но они малопосещаемые. Отмечу, что одновременно со снижением знаний людей повышаются риски заражения ВИЧ», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Покровский заверил, что в России достаточно лекарств для людей с ВИЧ.
«Те, кто встал на учет и зарегистрировался, получают необходимое лечение. Учитывая сложности с закупками и перевозкой препаратов, могут быть какие-то перебои, но они носят временный характер. Учитывая большое количество новых заболевших (50 тысяч в год), ситуацию пока нельзя назвать полностью контролируемой, эпидемия продолжается, смертность высокая, ущерб от ВИЧ-инфекции растет. Особенно часто умирают те, кто не встал на учет, они ждут, пока не проявится ВИЧ-инфекция, и обращаются уже слишком много. Надо больше писать, говорить о ВИЧ-инфекции, о том, как ей не заразиться. Лечение предусматривает пожизненный прием препаратов, у всех есть побочные эффекты. Если по какой-то причине прием препаратов нарушится, выработается резистентный к лекарствам вирус. Вирус полностью мы не можем подавить, все хронические заболевания у людей с ВИЧ, например, сердечно-сосудистые, начинают проявляться раньше, чем у здоровых людей», — подытожил он.