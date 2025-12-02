В России спасли жизнь гражданину Италии после остановки сердца

В Тюмени врачи первой областной больницы вернули к жизни пациента из Италии Джанфранко Сурачи, который впал в кому. Привести в чувства иностранца тюменским профессионалам удалось за 84 дня.

Заболевание настигло мужчину летом, когда он приехал в областную столицу вместе с супругой. Внезапно у гражданина Италии произошла остановка сердца. Тюменские рентгенхирурги быстро восстановили кровоток, а реаниматологи и медсестры обеспечили пациенту качественный уход. За все время лечения у пострадавшего не возникло ни одного повреждения кожи.

После стабилизации состояния мужчину начали готовить к транспортировке. Из Тюмени в Анталью пациента сопровождали специалисты Центра медицины катастроф. Супруга пострадавшего иностранца выразила благодарность врачам за спасение мужа.

Итальянские коллеги тюменских медиков отметили правильность выполнения действий в соответствии с международными стандартами. Губернатор Тюменской области Александр Моор поблагодарил врачей за профессионализм и оперативную помощь иностранному гостю.