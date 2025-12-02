Доктора спасли мужчину с увеличенной в 20 раз предстательной железой

Пожилого мужчину, жаловавшегося на задержку мочеиспускания, спасли врачи в больнице подмосковного Орехова-Зуева.

Как сообщили «МК» в Минздраве Московской области, еще в 2024 году медики выявили у 73-летнего пенсионера доброкачественную опухоль. Она пережала соседние органы, из-за чего отток мочи стал невозможным.

Предстательная железа была увеличена до 500 кубических сантиметров, что в 20 раз выше нормы. Мужчина рассказал, что жил с неприятными симптомами около 10 лет. Ему пришлось устанавливать дренажную трубку для вывода мочи, а недавно после года подготовки провести операцию по удалению аденомы простаты. Сейчас состояние мужчины оценивается как удовлетворительное.