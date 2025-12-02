27-летнюю девушку с неизлечимым раком мозга назвали медицинским чудом

Жительницу Новой Зеландии Пейдж Суистед назвали медицинским чудом после того, как она поборола терминальную стадию рака мозга. Историю девушки опубликовало издание Daily Mail.

В апреле 2024 года 27-летняя Пейдж заметила, что пальцы на ее правой руке начали неметь, затем онемение распространилось на ее руки и ноги. Ее госпитализировали. Поначалу врачи предполагали, что девушка перенесла инсульт. Однако после проведенных обследований у нее диагностировали астроцитому четвертой стадии — неизлечимую форму рака, которая часто встречается у детей.

Обнаружив, что опухоль размером с мяч для гольфа в ее мозге давит на нервы, управляющие правой стороной тела, врачи решили, что хирургическое удаление будет слишком рискованным и лишит девушку возможности передвигаться. Пейдж начала проходить курс лучевой терапии и химиотерапии, но не надеялась на выздоровление. Однако после года лечения снимок мозга девушки показал, что опухоли больше нет.

Пока врачи не могут официально объявить о том, что новозеландка излечилась от рака: нужно провести операцию, чтобы убедиться, что раковых клеток не осталось. «Таких больных раком у них еще не было. А я просто живу своей жизнью каждый день и хочу помогать другим людям», — добавила Пейдж и подчеркнула, что теперь хочет заниматься распространением информации об астроцитоме.

