Томские врачи вернули пациенту возможность закрывать глаза

Томские микрохирурги провели трансплантацию мышцы с шеи пациента в область верхнего и нижнего века. Это позволит ему вновь закрывать глаза.

За помощью в томский институт микрохирургии обратился мужчина, переживший тяжелое онкологическое заболевание в 2020 году. После удаления опухоли мозга у него полностью атрофировались некоторые мышцы. В результате у пациента перестали смыкаться веки, что доставляет ему множество неудобств. Даже спать ему приходится с открытыми глазами.

"Невозможность закрывать глаза повлекла и офтальмологические проблемы, нарушение зрения", - рассказали в институте микрохирургии.

Томские микрохирурги уже неоднократно сталкивались с подобной проблемой. Еще в 2022 году хирург Андрей Байтингер и офтальмолог Евгений Башняк выполнили первую операцию в Сибири по пересадке икроножного нерва жителю Алтайского края. Врачи вернули подвижность веку и чувствительность роговице. С тех пор подобным способом удалось помочь многим пациентам с атрофированными мышцами век после удаления опухолей.

Однако на этот раз традиционные методы не помогали, и микрохирургам пришлось искать новые подходы.

"Было решено выполнить пересадку мышцы с шеи, - говорит хирург томского НИИ микрохирургии, кандидат медицинских наук Андрей Байтингер. - Эта мышца оказалась наиболее схожей с мышцами век по своему строению. К данной операции, которую можно назвать уникальной, мы готовились долго".

Хирурги говорят, что подобных вмешательств в стране еще не выполнялось.

Врачи сделали из мышцы шеи замыкательный аппарат глаза, который взял на себя функцию мышц верхнего и нижнего века.

"Чтобы эта мышца работала, ее "подключили" к нервам на другой стороне лица, - объяснили микрохирурги. - Для этого потребовался трансплантат, который был взят с голени пациента".

Реабилитация будет долгой, но уже через несколько месяцев мужчина сможет спать спокойно. Его глаза уже начали закрываться.