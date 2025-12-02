Стало известно, сколько россиян довольны качеством медицинского обслуживания

До половины россиян - 42% - в той или иной мере довольны качеством получаемого медицинского обслуживания. Таков один из итогов опроса Аналитического центра ВЦИОМ. При этом у 41% опрошенных обращение в государственную поликлинику или больницу остается самым распространенным способом лечения в случае проблем со здоровьем.

Однако самая распространенная причина недовольства качеством медицинского обслуживания - дефицит кадров и компетенций медицинских работников.

В итоге исследования социологи пришли к заключению о том, что в медицине прогресс есть, но можно лучше. Несмотря на реализуемые государственные программы развития здравоохранения и рынка частных медицинских услуг, вопрос доступности и качества оказываемой медицинской помощи не теряет остроты и актуальности. По результатам опроса АЦ ВЦИОМ, градус недовольства качеством медицинского обслуживания снижается, но медленными темпами, пока у половины населения (51%) в оценках преобладает негатив. Выше удовлетворенность качеством получаемых услуг наблюдается в основном в городах-мегаполисах и городах, где реализуются масштабные программы модернизации здравоохранения и внедряются инновации.