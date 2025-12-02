Хирурги удалили 14-сантиметровую кисту у беременной женщины

В Перинатальном центре у пациентки на сроке 13–14 недель беременности удалили крупную, 14-сантиметровую кисту яичника. Образование обнаружили во время планового ультразвукового скрининга. Об этом рассказали в пресс-службе перинатального центра.

По словам врачей, после консультации специалистов они приняли решение о хирургическом вмешательстве. Операцию выполнили лапароскопически — через небольшие проколы в брюшной стенке. Такой метод позволил минимально травмировать ткани и сохранить яичник.

Гистологическое исследование показало, что киста была доброкачественной.

Как уточнили врачи перинатального центра, сейчас женщина чувствует себя хорошо и продолжает беременность под наблюдением врачей.