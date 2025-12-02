Мужчина едва не ослеп из-за венерического заболевания

В Болгарии неназванный 52-летний мужчина, неразборчивый в половых связях, едва не ослеп из-за агрессивной формы сифилиса, поразившей его глаза. Его историей заинтересовалось издание Daily Mail.

Мужчина, который, по словам врачей, в прошлом платил за секс, впервые обратился в больницу 3 июля 2024 года с жалобами на сильное ухудшение зрения и сыпь на гениталиях, сопровождавшуюся жжением и зудом. При обследовании медики заметили у него характерную сыпь на коже головы и чешуйчатые красные пятна на теле. Анализ крови подтвердил наличие у мужчины сифилиса.

Осмотревший болгарина офтальмолог также диагностировал ему сифилитический уевит. Отмечается, что зрение мужчины к моменту госпитализации было настольно слабым, что левым глазом он видел крайне нечетко, а правым мог различать только свет и тень.

Чтобы остановить полную потерю зрения, болгарину было назначено интенсивное лечение, включавшее специальные капли для глаз и внутривенное введение антибиотика пенициллина и стероидов в течение недели. После двухмесячного курса лечения его зрение восстановилось практически полностью. Единственным побочным эффектом болезни стала умеренная светочувствительность глаз.

