Врач назвал самые распространенные неврологические проблемы в России

Врач-невролог ФНКЦ ФМБА России Иван Кужба в беседе с изданием «Вести Подмосковья» назвал общемировой проблемой значительный рост неврологических заболеваний. Расстройства нервной системы являются распространенной жалобой, с которой россияне обращаются к врачам. Основные симптомы - головокружения и болевой синдром.

© Вести Подмосковья

«Игнорировать неврологические заболевания крайне опасно. Частые головные боли, онемение конечностей, снижение двигательной активности - все эти симптомы могут указывать на нарушения мозгового кровообращения, что приводит к дефициту питания и кислорода. Подобное состояние, сохраняющееся в течение суток, может быть признаком инсульта и требует обращения за неотложной медицинской помощью. При длительной динамике оно угрожает жизни человека», - подчеркнул невролог Кужба.

По словам специалиста, ежегодно в России фиксируется более 400 тысяч случаев инсульта, развивающегося из-за острого нарушения мозгового кровообращения. Это заболевание – лидер среди причин инвалидизации.

«Серьезной патологией, вызывающей нарушения в работе мозга, является энцефалопатия. Заболевание может развиваться на фоне гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета. Помимо головных болей и головокружения насторожить должны шум в ушах, ухудшение памяти, резкая смена настроения, неустойчивая походка. Кроме того, перенесшие коронавирусную инфекцию нередко сталкиваются с ее неврологическими проявлениями в виде воспалительных заболеваний. Многозадачность и хронический стресс, характерные для жизни большинства современных людей, приводят к расстройствам вегетативной нервной системы. Повышенная тревожность вызывает соматические и функциональные нарушения, повышающие артериальное давление и негативно влияющие на работу сердечно-сосудистой системы», - рассказал врач.

Еще одна распространенная неврологическая проблема - заболевания позвоночника. Длинные статичные нагрузки приводят к остеохондрозам и радикулитам. А некоторые патологии, как подчеркнул собеседник издания, связаны с нехваткой физической активности и сидячим образом жизни. Это негативно отражается на состоянии сосудов, кровоснабжающих головной мозг. Курение и пристрастие к спиртному лишь усугубляют ситуацию.