Изменился перечень подлежащих маркировке БАД

Правительство РФ расширило перечень биологически активных добавок, подлежащих обязательной маркировке. Новые требования вступят в силу с 1 января 2026 года, а применять их производители и импортёры начнут с 1 марта 2026 года.

© РИА Новости

Правительство Российской Федерации утвердило изменения в правила маркировки БАД. Соответствующее постановление № 1953 от 28 ноября 2025 года опубликовано на официальном портале правовой информации, сообщает Retail.ru.

С 1 сентября 2023 года в России действует обязательная маркировка отдельных категорий БАД. Теперь перечень продукции, подпадающей под эти требования, расширен. В него включены добавки с кодами ОКПД2 10.41.12 (жиры и масла и их фракции из рыбы и морских млекопитающих) и 20.14.64 (ферменты и прочие органические соединения, не отнесённые к другим группам).

Согласно новым правилам, с 1 марта 2026 года производители и импортёры обязаны наносить на упаковку таких БАД средства идентификации и передавать данные в систему маркировки. Также с этой даты необходимо фиксировать в системе информацию об оптовых и розничных продажах, а также об иных случаях вывода продукции из оборота –например, при списании.

При этом допускается оборот немаркированной продукции, произведённой или ввезённой до 28 февраля 2026 года, до 31 августа 2027 года. Аналогичный переходный период предусмотрен и для других категорий БАД со сроком годности более трёх лет.