В России впервые пересадили сердце ВИЧ-инфицированному

В Северной столице прошла успешная пересадка сердца ВИЧ-инфицированному пациенту. Подобная трансплантация проведена впервые - не только в городе, но и в России. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. Операция стала итогом совместной работы Центра Алмазова и Петербургского центра СПИД.

© Российская Газета

Ранее больному был установлен искусственный левый желудочек сердца, однако сердечная недостаточность продолжала прогрессировать, и встал вопрос о пересадке.

Трансплантация длилась 12 часов и закончилась хорошо. Пациент уже переведен в палату на отделение.

Что касается ВИЧ-инфекции, то показатели ее, благодаря терапии, находятся на приемлемом уровне.