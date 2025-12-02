В России впервые пересадили сердце ВИЧ-инфицированному

Петербургские врачи впервые в России пересадили сердце ВИЧ-инфицированному
В Северной столице прошла успешная пересадка сердца ВИЧ-инфицированному пациенту. Подобная трансплантация проведена впервые - не только в городе, но и в России. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга. Операция стала итогом совместной работы Центра Алмазова и Петербургского центра СПИД.
Ранее больному был установлен искусственный левый желудочек сердца, однако сердечная недостаточность продолжала прогрессировать, и встал вопрос о пересадке.
Трансплантация длилась 12 часов и закончилась хорошо. Пациент уже переведен в палату на отделение.
Что касается ВИЧ-инфекции, то показатели ее, благодаря терапии, находятся на приемлемом уровне.
"Этот случай показал: при грамотном контроле ВИЧ-инфекции и высоком уровне взаимодействия между медицинскими центрами, пациенты с ВИЧ могут успешно проходить сложнейшие операции, включая трансплантацию органов, и возвращаться к полноценной жизни", - подчеркнула Татьяна Виноградова, главный врач Петербургского центра СПИД.