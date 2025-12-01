Инфекционист предупредил об угрозе новых штаммов птичьего гриппа

В США зарегистрирован первый летальный случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа H5N5. Врач-инфекционист объяснил, чем опасен вирус, и при каких условиях он может представлять угрозу для общественного здоровья.

На вопросы о потенциальной угрозе ответил Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист лабораторной сети ИНВИТРО.

По его словам, межвидовая передача вирусов гриппа от птиц к человеку – не новость. Ранее уже фиксировались случаи заражения штаммом H5N1, преимущественно у людей с ослабленным иммунитетом, имевших тесный контакт с птицами. Случаев заражения H5N1 в мире – сотни, летальность при этом очень высока, однако вирус не передавался от человека к человеку.

Новый случай с H5N5 – ещё один пример случайного переноса вируса от птиц к человеку. На текущий момент нет подтверждённых данных о передаче этого штамма между людьми. Если вирус не приобретёт способность распространяться от человека к человеку, то опасности нет.

Однако в случае, если вирус начнёт передаваться между людьми, ситуация может резко усугубиться. «Если вдруг вирус пойдет от человека к человеку, тогда ситуация будет хуже, чем ковид и другие пандемии вместе взятые», – заявил Поздняков. В этом случае потребуется срочная разработка вакцины или апробация существующих противовирусных препаратов, эффективных против гриппа у человека.

Врач также напомнил, что любые штаммы птичьего гриппа отличаются высокой патогенностью для человека, поскольку иммунная система не имеет опыта борьбы с ними. Примерно в 50% случаев инфекция приводит к летальному исходу.

В то же время Поздняков отметил, что в природе высокопатогенные вирусы редко сохраняются надолго: они слишком быстро убивают своих носителей, что ограничивает их распространение. Как пример он привел эволюцию SARS-CoV-2: от очень патогенного штамма «Дельта» к менее вредному Омикрону.