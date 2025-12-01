Врачи спасли жизнь пациентке с аневризмой мозга

В сосудистом центре областной больницы имени Н. Н. Бурденко спасли жизнь 69-летней пациентке, оказавшейся в критическом состоянии.

Женщина поступила в отделение с диагнозом «субарахноидальное кровоизлияние, аневризма средней мозговой артерии плюс сопутствующие заболевания (артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца)», поставленным в больнице № 6.

«По показаниям пациентка была переведена в нашу больницу, где после проведенных диагностических исследований у нее выявлена сложная мешотчатая аневризма средней мозговой артерии и тромб в глубоких венах нижней конечности, - рассказал руководитель сосудистого центра Михаил Краснов.

На первом этапе женщине вручную провели пликацию (скрепление просвета) вены для предотвращения тромбоэмболии. Далее на аневризму наложили клипсу, что позволило исключить ее из круга кровообращения.

Во время манипуляций бригада анестезиологов регулировала уровень жизненных показателей, включая артериальное давление.

«Я еще раз хочу подтвердить, что успех операции зависит от многих факторов - правильной оценки состояния пациента, учета всех отягощающих факторов, выбранной тактики проведения вмешательства, наличия необходимого оборудования и, самое главное, опыта, знаний и навыков врачей, которые одним микродвижением спасают жизни. Хирургия одного движения - так можно назвать операцию, которую мы провели», - цитирует Михаила Краснова областной минздрав.

Сейчас женщина хорошо себя чувствует и может обходиться без посторонней помощи в передвижении.