Назван необычный признак инсульта

Скрещивание глаз ради забавы не причиняет вреда. Опасность возникает только при неконтролируемом перекрещивании, особенно у младенцев или взрослых с неврологическими проблемами.

По словам доктора Меенал Агарвал, глаза устроены таким образом, что могут безопасно двигаться в любом направлении. При перекрещивании в работу включаются медиальные прямые мышцы, отвечающие за поворот глаз внутрь. Использование этих мышц одновременно не может навсегда изменить положение глаз, пишут "Известия".

Проблемы могут возникнуть только при неконтролируемом перекрещивании. У младенцев стойкое перекрещивание может быть признаком врожденной аномалии, требующей наблюдения или лечения. У детей несвоевременно скорректированная дальнозоркость иногда вызывает временное перекрещивание глаз, которое устраняется с помощью очков.

Как отметила специалист, у взрослых внезапное непроизвольное перекрещивание глаз может сигнализировать о серьезных состояниях, включая инсульт, и требует срочной медицинской помощи. Также перекрещивание может быть связано с поражениями нервов или воспалительными процессами в области глаз.

Агарвал заключила, что случайное скрещивание глаз для забавы абсолютно безопасно, а любое непроизвольное изменение положения глаз требует обращения к специалисту.