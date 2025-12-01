Перенесший рак журналист рассказал о борьбе с болезнью

Британский журналист и телеведущий Дэвид Коуэн, перенесший рак полости рта, рассказал о борьбе с ним. Как пишет Daily Record, он назвал болезнь переломным событием в его жизни.

По словам Коуэна, однажды он обнаружил у себя на шее, прямо под челюстью, уплотнение. Журналист уточнил, что комок был плотным, но не болезненным.

«Я подумал, что это странно. Я ничего не делал в течение нескольких дней. Я думал, что уплотнение пропадет само, но затем решил поискать информацию на сайте Национальной службы здравоохранения», — отметил он.

Как добавил ведущий, на сайте Службы здравоохранения сообщалось, что при наличии твердого комка на шее следует обратиться к врачу. Коуэн последовал этому совету, и через некоторое время у него диагностировали рак ротовой полости.

«Лечение было трудным, я потерял 12 килограммов и не работал в течение пяти месяцев», — добавил журналист. Он уточнил, что с 2018 года находится в ремиссии. «Теперь я стараюсь больше ценить мелкие события в жизни и помнить, как мне повезло, что я жив», — добавил Коуэн.

Ранее известный американский телеведущий и инвестор в недвижимость Тарек Эль Мусса рассказал о борьбе с двумя онкологическими заболеваниями. Он раскрыл, что об одном из видов рака узнал благодаря письму от зрительницы.