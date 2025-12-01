В Коми зарегистрировали случаи нетипичного гриппа

Начальник отдела эпидемиологии регионального Роспотребнадзора Марина Петухова подчеркнула, что в прошлом году грипп B активно распространялся на протяжении всего эпидемиологического сезона.

Текущий год также демонстрирует нестабильную картину заболеваемости. В масштабах Российской Федерации наблюдается циркуляция всех известных разновидностей вирусов гриппа.Об этом сообщили телеканал «Коми-Гор».

В Коми привито 46,7% населения, количество доступных вакцин ограничено. Тем, кто не успеет пройти вакцинацию в рамках государственной программы, придется делать это в дальнейшем за собственные средства.

Наблюдается рост заболеваемости гонконгским гриппом. Больше всего в Усть-Куломе, Сыктывкаре и Сосногорске.

Грипп характеризуется развитием интоксикационного, геморрагического и катарального синдромов. Факторами риска являются хронические заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертония, ишемическая болезнь сердца), органов дыхания и эндокринные нарушения (ожирение, диабет).

Эффективным методом борьбы с гриппом является иммунизация. Она рекомендована людям всех возрастов, начиная с шестимесячного возраста. Грипп входит в перечень инфекций, контролируемых вакцинацией. Прививка способствует формированию коллективного иммунитета, снижает количество заболевших и госпитализированных, облегчает течение болезни и уменьшает вероятность осложнений, что, в конечном итоге, приводит к сокращению смертности.

