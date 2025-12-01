Глава ВОЗ сообщил о вспышке опасного вируса в Эфиопии

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что зарегистрирована вспышка вируса Марбург в Авасе, расположенном в центре Эфиопии.

По данным ВОЗ, заразились 12 человек, восемь из которых скончались.

Гебрейесус в соцсетях отметил, что первые инфицированные были выявлены 13 ноября. Он рекомендовал властям страны вести активное наблюдение за заболеванием, а также отслеживать контакты людей.

По просьбе властей Эфиопии ВОЗ предоставила стране дополнительные материалы для тестирования и защитное снаряжение для врачей. В Эфиопию также направлены две группы организации для наблюдения за жителями, которые могут быть инфицированы, и оказания им медпомощи, подчеркнул Гебрейесус.

Вирус Марбург (MVD) называют «родственником» Эболы. Заражение происходит при прямом контакте с биологическими жидкостями инфицированного. Инкубационный период составляет 2-20 дней.

Симптомы заболевания: высокая температура, сильная головная боль, тошнота, рвота, диарея и боль в мышцах.

При неблагоприятном развитии заболевший умирает от интоксикации и отказа органов. Уровень летальности вируса высокий, подчеркнули ученые.

Ранее ученые сообщили о новом вирусе, угрожающем миру сильнее, чем коронавирус. Врач Шахмарданов предупредил, что птичий грипп передается через мясо и яйца.