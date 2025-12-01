Эксперт рассказал об успехах в борьбе с ВИЧ-инфекцией в России

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России снижается в течение последних лет, при этом в 2025 году более 50 млн человек прошли тестирование. Об этом сообщил ТАСС заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский.

"Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России в последние годы снижается. Среди впервые выявленных лиц с ВИЧ-инфекцией преобладают взрослые активного трудоспособного возраста от 30 до 49 лет, когда накапливается большее число половых партнеров, а заражение половым путем сейчас является главным в распространении ВИЧ. Своевременное выявление и лечение заболевших является основным направлением борьбы с этим неизлечимым заболеванием. Число тестируемых на ВИЧ в Российской Федерации постоянно растет и в этом году более 50 млн россиян уже прошли обследование", - сказал он.

Эксперт отметил, что также постоянно совершенствуются методы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции. Учеными Роспотребнадзора разработаны новые методы оценки количества ВИЧ, интегрировавшегося в геном клеток пациента. Такие методы позволяют выявлять вирус, скрывающийся от современных препаратов, и направлены на поиск новых подходов к его полному уничтожению.

Защититься от опасного заболевания могут помочь прием препаратов, предупреждающих заражение, в перспективе - инъекции лекарств длительного действия для доконтактной профилактики в группах высокого риска инфицирования ВИЧ.

"При этом важно помнить, что такие средства не защищают от других инфекций, передающихся половым путем. Важно иметь как можно меньше, а желательно одного верного полового партнера, использовать презервативы при половых контактах и применять только стерильный инструментарий при немедицинских парентеральных процедурах", - предостерег Покровский.

1 декабря проводится Всемирный день борьбы со СПИДом. Дата была провозглашена по инициативе Всемирной организации здравоохранения в 1988 году.