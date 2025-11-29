Антибиотики перестают работать: что мы можем сделать уже сейчас?

В России сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом — за неделю число заразившихся выросло почти на 18 процентов. А самым популярным врачом в этот период становится терапевт. Как отметили в страховых компаниях, сейчас пик обращений в медцентры по полисам ДМС. Тем временем во Всемирной организации здравоохранения говорят о другой проблеме. Лечение антибиотиками становится не только неэффективным, но и опасным. Корреспондент «МИР 24» Игорь Мосунов разобрался, почему антибиотики перестали помогать?

Устойчивость бактерий к антибиотикам растет быстрее, чем появляются новые препараты. Это настоящая гонка, в которую ученые всего мира вовлечены с тех самых пор, как появился пенициллин — самый первый в мире антибиотик. На этот раз прорывной шаг за российскими специалистами.

Даниилу Куприянову помогают далеко не все препараты. А болеет он часто. Высокая температура может держаться несколько недель. Без осложнений не проходит даже обычная ОРВИ.

«Спрашивал у врача: почему такие проблемы? Сказали, что часто антибиотики в ковидное время пил, произошло привыкание организма», — рассказал житель Челябинска Даниил Куприянов.

Бесконтрольный прием антибактериальных препаратов — прямой путь к так называемой антибиотикорезистентности. Этим часто страдают сторонники самолечения, которые не только сами назначают себе препараты, но и принимают их столько, сколько сами хотят.

«Часть бактерий погибает: человек чувствует улучшение, и он самостоятельно решает прекратить прием, но часть-то не погибает, выживает. Это может привести к рецидиву, но они уже имеют некую устойчивость, понимаете? То есть предыдущий курс антибиотиков будет уже неэффективен», — поделилась заведующая инфекционным отделением №4 ГБУЗ «ИКБ Татьяна Мирянова.

А в итоге человек становится беззащитным и перед другими бактериями. Инфекции желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, пневмонии, сепсисы — случаев, когда иммунная система человека самостоятельно не справляется и требуются антибиотики, множество.

Антибиотикорезистентность выявилась не только у Эмилии Чудиновой, но и у всей ее семьи: двух детей и мужа. Притом, что антибактериальными препаратами никто из них не злоупотреблял.

Среди факторов появления антибиотикорезистентности специалисты называют также активное применение антибиотиков в животноводстве — лекарства попадают в организм человека через продукты.

«Бактериальная клетка вырабатывает определенные гены резистентности, в этот момент осуществляется горизонтальный перенос генов от бактерии к бактерии, даже между видами», — рассказала доцент кафедры фармакологии института фармации имени А.А. Нелюбина Сеченовского Университета Сусанна Сологова.

Новый антибактериальный препарат широкого спектра действия создали ученые российского научно-исследовательского центра Гамалеи. Зарегистрированных аналогов в мире пока нет. «Фтортиазинон уже применяется.

«Концепция заключалась в том, чтобы не убивать бактерии, как это делают антибиотики, а только их ослабить. Мы достигаем сразу несколько преимуществ: во-первых, снижается скорость развития резистентности. С другой стороны, при действии таких препаратов не будет нарушаться нормальная микрофлора», — поделилась заведующая отделением медицинской микробиологии центра им. Гамалеи Наиля Зигангирова.

Болезнетворная бактерия своим жалом поражает здоровые клетки организма и впрыскивает в них белок. Новый препарат лишает микробы не только вредоносного жала, но и жгутика, с помощью которого они передвигаются. А дальше иммунитет уже справляется сам.

«Пациентам с послеоперационной пневмонией, вызванной сверхрезистентной флорой, «Фтортиазинон позволяет увеличить выживаемость на 20%. Это очень приличные цифры», — рассказал врач-клинический фармаколог МНИОИ им. П.А. Герцена.

Создание и производство такого рода препаратов — один из способов приостановить развитие антибиотикорезистентности. Однако дело не только за учеными — как долго антибиотики будут защищать человечество от микробов, зависит от сознательности каждого.