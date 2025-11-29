Мурашко сообщил о числе больных туберкулезом в стране

Количество впервые выявленных больных туберкулезом за 10 месяцев 2025 года в гражданском здравоохранении РФ снизилось практически на 12%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«За 10 месяцев 2025 года число впервые выявленных больных туберкулезом в гражданском здравоохранении снизилось почти на 12 %. Отрадно, что в последние годы наша страна занимает лидирующие позиции в мире по темпам снижения уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза, ежегодно обновляя их исторические минимумы, в то время как в мире заболеваемость и смертность продолжают расти», — заявил он, выступая на XIV ежегодном Конгрессе Национальной ассоциации фтизиатров.

Министр подчеркнул, что фтизиатрическая служба занимает особое место в системе охраны здоровья граждан России. Перед отраслью стоят задачи, требующие постоянного совершенствования и тесного взаимодействия специалистов различного профиля.