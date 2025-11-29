Ученые сообщили о вирусе, угрожающем миру сильнее, чем коронавирус

Это произойдет, если он мутирует и сможет передаваться от человека к человеку. По словам эксперта, мир подготовлен к этой угрозе лучше, чем в случае с COVID-19.

Вирус птичьего гриппа может привести к более серьезной пандемии, чем коронавирус, если он адаптируется к млекопитающим и сможет передаваться от человека к человеку.

Глава Центра по изучению респираторных инфекций Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамейкс-Вельти подчеркнула, что у людей есть антитела против обычного сезонного гриппа H1 и H3, однако против птичьего гриппа H5 нет. Подобная ситуация наблюдалась с COVID-19. Однако в отличие от коронавируса, поражавшего в основном уязвимые группы людей, вирусы гриппа могут убить и здоровых людей, в том числе детей, пишет Reuters.

По словам эксперта, мир подготовлен к этой угрозе лучше, чем в случае с COVID-19, поскольку имеются конкретные профилактические меры. Рамейкс-Вельти отметила, что есть готовые варианты вакцин, а новые можно быстро изготовить.

Птичий грипп является инфекционной болезнью, вызываемой штаммами вируса гриппа типа А. Заболевание распространено во всем мире, многие виды диких птиц легко переносят инфекцию, но у некоторых, болезнь развивается и может быть передана человеку.

