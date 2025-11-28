Что такое диастаз и можно ли его исправить с помощью спорта

Диастаз — это расхождение прямых мышц живота из-за растяжения соединительной ткани между ними. Он часто встречается у женщин после рождения ребенка, это связано с бурным ростом плода в период беременности. В зависимости от степени, его можно скорректировать с помощью специальных упражнений. О том, как укрепить брюшную стенку после родов и всегда ли можно обойтись без операции, рассказал Владимир Бондаренко — эксперт в области физической реабилитации и механики тела.

© Freepik

Почему мышцы расходятся и чем это опасно

Диастаз возникает из-за нарушения определенных анатомических структур живота, сосредоточенных около пупочного кольца. Мышечные кубики в этой области разделены полоской, которая расходится в разные стороны.

«Если не обращать на него внимания, можно столкнуться с неприятными проблемами, связанными с работой органов пищеварения и малого таза. Кроме эстетического дефекта (выпирающего живота), диастаз ослабляет мышечный корсет. Это влияет на позвоночник: происходит изгиб поясницы назад, что приводит к хроническим болям», — рассказывает эксперт.

Диастаз может быть не только у женщин после беременности, но и у людей с серьезными физическими нагрузками, например, кто часто поднимает тяжести. Мышцы живота принимают самое активное участие в этом процессе и могут серьезно пострадать. В группе риска — спортсмены, металлурги, слесари, рабочие строительных специальностей.

Как устранить диастаз и можно ли обойтись без операции

На ранних стадиях спорт действительно поможет укрепить мышцы и предотвратит их дальнейшее смещение. Однако при выраженном диастазе обычные упражнения для пресса могут навредить. А если есть еще и грыжа — спортивные нагрузки противопоказаны.

«При расхождении более 2,5 см проблему можно решить только оперативным путем — то, что надорвалось, необходимо сшить. В случае серьезного диастаза, особенно при наличии осложнений, единственным методом лечения является хирургическое вмешательство», — поясняет Владимир.

Как предотвратить диастаз, занимаясь спортом

Чтобы улучшить ситуацию, не отказывайтесь от двигательной активности, делайте специальные упражнения и выполняйте рекомендации врачей.

Упражнения для будущих мам

Во время беременности нужно тренировать поперечную и косые мышцы, которые участвуют в поворотах и втягивании живота. Ни в коем случае нельзя качать пресс — важно правильно подбирать нагрузку, чтобы не навредить организму. Полезна гимнастика пилатес, особенно программы для беременных.

Ежедневные пешие прогулки

Важно уделять внимание ходьбе, в которой задействованы косые и поперечные мышцы. Они напрямую участвуют в дыхательном и двигательном процессах, поэтому их надо обязательно тренировать.

«Старайтесь включить брюшную мускулатуру в шаг, обязательно введите вечернюю прогулку в свое спортивное расписание. При правильной походке живот должен работать в тандеме с верхним плечевым поясом — передавать инерцию от нижних конечностей через косые мышцы обратно вверх», — рассказывает специалист.

Практики для бедер и поясницы

Прорабатывайте напряженную мускулатуру задней и боковой поверхностей бедер с помощью миофасциального релиза. Например, можно использовать мячик. Для поясничного отдела позвоночника подойдут техники стретчинга и пилатеса — они мягко и аккуратно расслабляют мышцы.

Тренировка для брюшной мускулатуры

Эти упражнения помогут управлять мышцами живота и избежать их расхождения.

Лягте на спину, согните ноги в коленном суставе.

Сложите руки за голову в корзиночку и тяните кожные покровы сухожильного шлема головы в направлении от затылка к глазам.

Вытяните шею вверх, подкрутите таз. Поясница должна касаться пола, чтобы не было физиологического изгиба.

Руки держите за головой, положив подушечки больших пальцев под кости черепа, под сосцевидные отростки.

Перед тем, как выполнять упражнение на пресс, максимально втяните живот, продвиньтесь немного вверх.

Приподнимите корпус до нижнего края лопаток, то есть невысоко.

Постарайтесь приблизить друг к другу две точки — солнечное сплетение и лобковую кость. Для этого на выдохе надо втянуть живот, вытянуть макушку вверх и выполнять скручивание до характерного потепления или жжения в теле.

На вдохе опуститесь и повторите движения.

Ноги нужно сначала держать вместе, а потом согнуть и раскрыть в бабочку. Так вы сделаете акцент на косых мышцах живота.