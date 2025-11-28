Врач рассказал о болезнях сердца, которые могут быть опаснее инфаркта

Диетолог-кардиолог Асият Хачирова рассказала о сердечно-сосудистых заболеваниях, которые могут представлять большую угрозу для жизни, чем инфаркт миокарда.

В интервью NEWS.ru она заявила, что многие считают инфаркт финальной стадией проблем с сердцем, однако это лишь одно из возможных осложнений, развивающихся на фоне различных факторов риска.

Врач при этом обратила внимание на стеноз аортального клапана – состояние, при котором происходит сужение аорты.

«В результате этого кровь из сердца не может в достаточной мере поступать в самую крупную артерию организма, что приводит к кислородному голоданию в органах и тканях», – пояснила специалист.

Ещё одним опасным заболеванием, по словам Хачировой, является дилатационная кардиомиопатия. При этой патологии происходит значительное расширение сердечных полостей при сохранении нормальной толщины стенок.

Сердце, добавила медик, теряет свою функциональность и становится похожим на раздутый мешок. Причины развития заболевания могут быть различными: от генетических мутаций до воздействия токсинов, включая тяжёлые металлы и чрезмерное употребление алкоголя.

«Дилатационная кардиомиопатия опаснее инфаркта, она может возникать из-за генетических мутаций и воздействия токсинов. Также жизни пациента может угрожать аритмия», – резюмировала врач.

