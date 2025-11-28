28 ноября в Омске открыли первый в Сибири филиал ЦИТО — Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова.

© РИА Новости

Новая структура войдет в состав создаваемого в регионе медико-социального кластера. И сосредоточится на предоставлении воинам, получившим ранения и травмы, полного цикла медицинской помощи: от оперативного лечения до протезирования и реабилитации.

«‎Наш долг — помочь ребятам вернуться к полноценной жизни после пережитых испытаний», — сообщил на открытии учреждения глава региона Виталий Хоценко.

Центр оснащен самым современным оборудованием, а его специалисты вооружены передовыми методами реабилитации. Помощь здесь будут получать не только омичи, но и жители других регионов Сибири и Урала.

Помимо ЦИТО, в состав регионального медико-социального кластера входит новый корпус госпиталя для ветеранов, который уже принимает пациентов, а также новый операционный корпус Клинического медико-хирургического центра, который вступит в строй в будущем году.