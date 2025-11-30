В России распространился вирус с симптомами «удара током»

Несмотря на слухи о новом вирусе, врачи уверяют, что циркулируют известные штаммы гриппа и ОРВИ. Особенностью сезона стало более яркое проявление симптомов и длительное восстановление после болезни.

© runews24.ru

Осень 2025 года запомнится многим россиянам необычно тяжелым течением сезонных заболеваний. От Москвы до Сибири люди массово жалуются на симптомы, которые описывают как "удар током" — резкий скачок температуры до 39 градусов, изматывающий кашель и особенно сильную боль в ушах.

Соцсети заполонили сообщения о мутировавшем вирусе, хотя эпидемиологи не нашли подтверждений появлению новых возбудителей.

Медики объясняют ситуацию циркуляцией знакомого вируса гриппа A(H3N2), также известного как "гонконгский". Особенностью нынешнего сезона стало более острое проявление стандартных симптомов: болезнь начинается внезапно с озноба и боли в горле, затем температура быстро взлетает до высоких значений, добавляется ломота в теле и сильная усталость.

Многие пациенты действительно впервые сталкиваются с такими интенсивными проявлениями, что и порождает слухи. При этом сама болезнь длится дольше обычного — до недели, а слабость сохраняется еще несколько дней после выздоровления.