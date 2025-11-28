Медики обнаружили у женщины опухоль с зубом

Необычную опухоль, содержащую зуб, обнаружили медики у 36-летней пациентки. Опухоль обнаружили в печени, что является крайне редким случаем — в мире описано всего 14 таких больных.

Как сообщили «МК» в НИИ имени Склифосовского, такая опухоль называется «тератома». Иногда в ней образуются зубы, причем человек до удаления опухоли может не знать об этом. Так случилось с женщиной, страдавшей от сильной боли в животе.

В ходе эндоскопического исследования в протоках обоих долей печени были обнаружены мелкие образования. Самое крупное имело размер 2 на 1,5 см. Раздробив лазером, врачи удалили образования, а при гистологическом исследовании в ней выявили элементы и клетки зуба.

Кстати, обычно тератома образуется в яичнике и может содержать в себе не только зуб, но и волосы, и ногти.