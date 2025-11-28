В Крыму искусственный интеллект внедрили в медицинские центры

Искусственный интеллект активно используют в медицинских учреждениях Крыма. ИИ-помощник врачей уже проанализировал более двух миллионов электронных медицинских карт пациентов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"В нашем регионе внедрены программные платформы на базе "МосМедИИ", интегрированные с Единой медицинской информационной системой здравоохранения республики. Такие технологии помогают медикам при формировании врачебного заключения, хотя, конечно, не заменяют специалистов", - рассказал глава Крыма.

ИИ обрабатывает компьютерные томограммы органов грудной клетки, головного мозга, флюорограммы, маммограммы. В 2025 году с его помощью обработано уже 63 000 медицинских снимков.

Сейчас в Крыму 36 медицинских организаций установили 123 прибора, соответствующих стандартам "МосМедИИ". Кроме того, с 2023 года в Крыму внедрено медицинское изделие с технологией искусственного интеллекта - Система поддержки принятия врачебных решений. Это помощник специалистов, упрощающий работу с пациентами.