Врачи удалили женщине опухоль размером с волейбольный мяч

Специалисты Видновского перинатального центра удалили пациентке миому матки размером с волейбольный мяч, которая росла 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«В Видновский перинатальный центр обратилась 64-летняя женщина с жалобами на боль внизу живота и ощущение сдавливания внутренних органов. В ходе обследования стало ясно, что всему виной была 20-сантиметровая миома матки», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что пациентка на протяжении 10 лет знала о наличии опухоли, но отказывалась от операции, пока миома не достигла размеров волейбольного мяча.

«У женщины было атипическое расположение миомы в шейке матки, когда обычно она располагается в теле матки. Опухоль занимала весь малый таз. Мы выполнили нижнесрединную лапаротомию и удаление матки с придатками. Технически это было очень тяжело, потому что нужно было освободить миоматозный узел, который рос из шейки матки от мочевого пузыря, мочеточников и крупных сосудов», – приводит пресс-служба слова заведующего гинекологическим отделением Николая Соваева.

В министерстве добавили, что операция прошла успешно, на настоящий момент пациентка готовится к выписке.