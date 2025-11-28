Как введение обязательной маркировки ударило по нелегальному рынку БАДов

Нелегальный оборот биологически активных добавок (БАД) сократился в 4 раза после введения обязательной маркировки, сообщили в Роспотребнадзоре. Таким образом, за два года доля фальсификата уменьшилась с 21% до 5%.

По данным ведомства, только в 2025 году с помощью маркировки было выведено из оборота 27 млн упаковок подозрительной продукции, подчеркнули в ведомстве. Из них 13,8 млн упаковок - с признаками фальсификата и почти 10 млн - с признаками контрафакта.

За все время действия маркировки в 6 млн упаковок БАДов Роспотребнадзор обнаружил недопустимые в составе компоненты, в частности - литий, симетикон и мелатонин.

При этом число нарушений постепенно снижается. Если в октябре 2024 года было зафиксировано 153 тысячи попыток продажи контрафакта, то в октябре 2025 года - уже только 30 тысяч, обратили внимание в ведомстве.