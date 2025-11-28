Офтальмологи помогли ребенку, распылившему себе в глаза антижир

Офтальмологи Краевой клинической больницы № 2 спасли зрение двухлетнему пациенту - в глаза ребенка попал жироудалитель. Историю рассказали в пресс-службе учреждения.

Ребенок распылил себе в лицо антижир во время игры. Родители оказали ему доврачебную помощь - промыли глаза водой, а затем поехали в травмпункт Краевого офтальмологического центра. Юного приморчанина госпитализировали.

"На момент поступления в больницу у пациента отмечались болевые ощущения, покраснение глаз, слезотечение и светобоязнь. Травмированы были оба органа зрения. Ребенок получил химический ожог роговицы второй степени, а также конъюнктивы и век первой степени. Без своевременного лечения такие повреждения могут приводить к серьезным проблемам вплоть до полной слепоты", - рассказала и.о. заведующей детским глазным отделением Людмила Храменкова.

Малыш провел в больнице пять дней. Сейчас его выписали, однако ребенок будет продолжать наблюдаться у офтальмолога до полного устранения ожогового процесса.

Медики отмечают, что подобные ситуации не редкость. Наибольшую опасность для детей представляют яркие капсулы для стирки. С появлением большого разнообразия бытовой химии такие травмы стали случаться еще чаще.